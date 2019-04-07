Порошенко нарушил закон и перенес сроки дебатов с ЗеленскимВести.Ru 18:57

Именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. 19 или 20 часов будет оптимальным сроком. Приглашаю и зрителей, как хотел господин Зеленский. Приглашаю все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и времени, как хотел Зеленский.

Петр Порошенко внезапно решил изменить правила игры и перенести дебаты со своим соперником Владимиром Зеленским на пять дней раньше срока — на 14 апреля. Это является нарушением закона: на Украине дебаты проводятся в последнюю пятницу перед голосованием.

Порошенко нарушил закон и перенес сроки дебатов с Зеленским

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