Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатовLenta.ru 13:08
Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля. Об этом он объявил 7 апреля в эфире телеканала «112». Порошенко предложил провести дискуссию на стадионе «Олимпийский».
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Именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. 19 или 20 часов будет оптимальным сроком. Приглашаю и зрителей, как хотел господин Зеленский. Приглашаю все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и времени, как хотел Зеленский.
— Петр Порошенко, президент УкраиныSM News 12:55
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