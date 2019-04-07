Политика

Порошенко назначил Зеленскому дату дебатовLenta.ru 13:08

Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля. Об этом он объявил 7 апреля в эфире телеканала «112». Порошенко предложил провести дискуссию на стадионе «Олимпийский».
Читать в источнике
Петр Порошенко
Именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. 19 или 20 часов будет оптимальным сроком. Приглашаю и зрителей, как хотел господин Зеленский. Приглашаю все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и времени, как хотел Зеленский.
— Петр Порошенко, президент УкраиныSM News 12:55

Подробнее о событии

Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»

РБК12:34

Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским

РИА Новости12:33

Порошенко позвал Зеленского на стадион для дебатов 14 апреля

Говорит Москва12:46

Петр Порошенко подтвердил намерение встретиться на дебатах с Владимиром Зеленским на стадионе 14 апреля

Эхо Москвы12:31

Порошенко заявил, что ждёт Зеленского на дебатах 14 апреля

RT на русском12:22

Порошенко назвал время проведения дебатов с Зеленским

Газета.Ru12:58

Порошенко заявил, что ждет Зеленского на дебатах 14 апреля

ТАСС12:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Политика

Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму

Обновлено в 10:55
Единоборства

Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Политика

Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину

Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Политика

Выпали в осадок: фильм о Приштине взбесил западную пропаганду

Картина посвящена знаменитому броску на аэропорт Приштины в мае 1999 года российских военных под командованием Юнус-Бека Евкурова, нынешнего главы Ингушетии.
Обновлено в 03:00
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Политика

Нетаньяху пообещал аннексировать территории на Западном берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в предвыборном телеинтервью пообещал аннексировать территорию, на которой находятся еврейские поселения на оккупированных палестинских землях Западного берега реки Иордан.
Обновлено вчера в 14:21
Хоккей

Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотра

Арбитры засчитали гол нападающего петербургского СКА Никиты Гусева в ворота московского ЦСКА после 12-минутного видеопросмотра.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

Обновлено в 14:14
Музыка

YouTube заблокировал клип группы «Альянс» – Парастаев

Обновлено в 12:55
Технологии

WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки

По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Обновлено в 12:34
Политика

Зеленский поблагодарил Авакова за «прозрачный» первый тур выборов

Первый тур прошёл прозрачно и честно, это отмечено всеми наблюдателями Европы, США и ОБСЕ, — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в воскресенье на его странице в Facebook.
Обновлено в 12:49
Кино

Эмилия Кларк забыла, чем закончилась «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", заявила, что уже не помнит, чем закончился сериал.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку

Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Внедорожник врезался в электричку в Тверской области

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал Электричка столкнулась с внедорожником Mercedes на железнодорожном переезде в Конаковском районе Тверской области утром 7 апреля.
Обновлено в 10:02
Футбол

Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
Здоровье

Названы пять снижающих давление продуктов

Обновлено в 04:48
Общество

В Москве 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В понедельник в Москве ожидается до 11 градусов тепла, небольшой дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море

Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Восстановлено движение по красной ветке московского метро

Обновлено в 07:27
Здоровье

В Удмуртии родилась первая в этом году тройня

Обновлено в 04:30
Происшествия

В Тюмени девочка выжила после падения с 10 этажа из-за селфи

Девочка выжила после падения из-за селфи с 10 этажа в Тюмени. Подросток находится в реанимации.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Лолита, Наташа Королева с мамой, Анна Семенович и другие артисты порадовали зрителей «уДачными песнями»

Обновлено вчера в 19:57
Политика

Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ

Президент США Дональд Трамп обвинил команду спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера в незаконной передачи информации СМИ.
Обновлено в 11:45
Общество

Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

Побыть с семьей в любимом городе — подарок, который сама себе делает Валентина Матвиенко.
Обновлено в 13:57
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Обновлено в 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное