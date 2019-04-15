Политика
Порошенко настаивает на изменении времени дебатов с ЗеленскимГазета.Ru вчера в 12:05
Украинский президент Петр Порошенко предложил кандидату в президенты страны, шоумену Владимиру Зеленскому другое время для проведения дебатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. По словам спикера штаба Порошенко Олега Медведева, Зеленский уклоняется от дебатов.
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В Севастополе археологи обнаружили тайный подземный ход под четвертым бастионом, ранее неизвестный.
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Политика
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В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
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ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
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В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
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Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро
В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
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Авто
Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ
Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
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Сергей Зверев впервые откровенно рассказал об усыновлении сына
Беседа состоялась в ходе передачи «Прямой эфир». Недавно стало известно, что 26-летний сын Зверева, Сергей, был вынужден просить о помощи.
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Происшествия
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«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
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Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»
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Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак посетил Вашингтон, где провел встречу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным.
Обновлено в 01:18
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Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Джигурда рассекретил имена геев из российского шоу-бизнеса
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Названы проблемы при утилизации мусора в России
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В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено вчера в 01:42
Футбол
Кафельников обратился к владельцам «Спартака»
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Обновлено вчера в 19:01
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В Хабаровском крае полицейского задержали на антикоррупционной лекции
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17