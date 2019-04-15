Порошенко настаивает на изменении времени дебатов с ЗеленскимГазета.Ru вчера в 12:05

Украинский президент Петр Порошенко предложил кандидату в президенты страны, шоумену Владимиру Зеленскому другое время для проведения дебатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. По словам спикера штаба Порошенко Олега Медведева, Зеленский уклоняется от дебатов.

Порошенко настаивает на изменении времени дебатов с Зеленским

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