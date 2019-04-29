Политика
Порошенко напугал Зеленского «последствиями» встречи с ПутинымГазета.Ru 15:49
Избранный президент Украины Владимир Зеленский потеряет поддержку Запад, если встретится с российским лидером Владимиром Путиным, заявил нынешний глава украинского государства Петр Порошенко.
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Samsung представила вертикальный телевизор
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Экономика
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Армия и оружие
Источник: ВС РФ испытали легкий многоцелевой автомобиль «Лада 4×4»
Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, машина закреплена за подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено в 15:10
Общество
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Обновлено в 07:21
Происшествия
Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов
«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН.
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История существования организации 26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.
Обновлено в 11:58
Кино
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Происшествия
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Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
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Новая избранница актера Джонни Деппа, танцовщица и хореограф Полина Глен вернулась в родной город — Санкт-Петербург.
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Шоу-бизнес
Кэтрин Шварцнеггер устроила предсвадебную вечеринку
Грядущая свадьба Кэтрин Шварцнеггер и Криса Пратта обещает быть пышной, религиозной и торжественной, а пока настало время bridal shower, которому Кэтрин отдала предпочтение вместо традиционного девичника.
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Футбол
«Порту» победил «Челси» и выиграл Юношескую Лигу УЕФА
"Порту" стал победителем Юношеской Лиги УЕФА. В финальном матче португальцы обыграли "Челси" со счетом 3:1.
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Подробности закрытой вечеринки Пугачевой раскрыли СМИ
Российская певица Алла Пугачева организовала закрытую вечеринку для друзей в честь своего 70-летия.
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Энергетика
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Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Авто
Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России
Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
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