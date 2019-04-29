Политика

Порошенко напугал Зеленского «последствиями» встречи с ПутинымГазета.Ru 15:49

Избранный президент Украины Владимир Зеленский потеряет поддержку Запад, если встретится с российским лидером Владимиром Путиным, заявил нынешний глава украинского государства Петр Порошенко.
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Порошенко предупредил Зеленского о последствиях встречи с Путиным

Life.ru14:53

Порошенко напугал Зеленского «последствиями» встречи с Путиным

Газета.Ru15:49

Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным

RT на русском12:32

Порошенко предостерег Зеленского от падения на колени перед Путиным

Московский Комсомолец14:24

Порошенко предупредил Зеленского о рисках встречи с Путиным

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Порошенко предостерег Зеленского от «несогласованной» встречи с Путиным

РБК13:02

Порошенко советует Зеленскому не ходить одному на переговоры с Путиным

REGNUM14:48
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По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.
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Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

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Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко

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В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

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Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Порошенко подтвердил намерение подписать закон о языке

Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
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Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

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Samsung представила вертикальный телевизор

Южнокорейский гигант Samsung выпустил 43-дюймовый телевизор, получивший название The Sero с вертикальной ориентацией.
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Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие

Источник: ВС РФ испытали легкий многоцелевой автомобиль «Лада 4×4»

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, машина закреплена за подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ).
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Обновлено в 10:55
Общество

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21
Происшествия

Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов

«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН.
Обновлено в 14:33
Общество

Минюст отказался регистрировать «Открытую Россию» Ходорковского

История существования организации 26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.
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Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»

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Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

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Новая избранница актера Джонни Деппа, танцовщица и хореограф Полина Глен вернулась в родной город — Санкт-Петербург.
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Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Кэтрин Шварцнеггер устроила предсвадебную вечеринку

Грядущая свадьба Кэтрин Шварцнеггер и Криса Пратта обещает быть пышной, религиозной и торжественной, а пока настало время bridal shower, которому Кэтрин отдала предпочтение вместо традиционного девичника.
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«Порту» победил «Челси» и выиграл Юношескую Лигу УЕФА

"Порту" стал победителем Юношеской Лиги УЕФА. В финальном матче португальцы обыграли "Челси" со счетом 3:1.
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Подробности закрытой вечеринки Пугачевой раскрыли СМИ

Российская певица Алла Пугачева организовала закрытую вечеринку для друзей в честь своего 70-летия.
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Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии

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Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России

Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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