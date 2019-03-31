Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с РоссиейКоммерсантъ 02:57
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля. Заявление было сделано 31 марта, в день президентских выборов на Украине.
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Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем - возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращается действие так называемого базового договора с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости 03:13
с чего всё началось
«Как и обещал, с 1 апреля после завершения всех регулярных процедур прекращает свое действие так называемый основной договор с Москвой, так и не сумевшей отвергнуть свои имперские амбиции»,— написал он в Facebook.Коммерсантъ02:57
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