Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с РоссиейКоммерсантъ 02:57

с чего всё началось

Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем - возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращается действие так называемого базового договора с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции.

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля. Заявление было сделано 31 марта, в день президентских выборов на Украине.

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

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Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

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