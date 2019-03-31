Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с РоссиейКоммерсантъ 02:57

с чего всё началось

Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем - возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращается действие так называемого базового договора с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции.

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля. Заявление было сделано 31 марта, в день президентских выборов на Украине.

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Политика Путин отметил роль Лиги арабских государств на Ближнем Востоке Путин отметил, что сейчас некоторые страны Ближнего Востока и Северной Африки переживают нелегкие испытания, связанные с вооруженными конфликтами, эскалацией террористической угрозы, обострением социальных и экономических проблем.

Игры Valve опубликовала фото собственного шлема виртуальной реальности Компания Valve продемонстрировала шлем виртуальной реальности Valve Index на странице, созданной на игровом ресурсе Steam.

Происшествия В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД "Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.

Политика Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".

Политика На Украине проходят президентские выборы Напомним, внеочередные выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко, прошли в 2014 году.

Культура NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.

Интернет Цукерберг предложил усилить правовое регулирование интернета Глава Facebook Марк Цукерберг обратился к правительствам стран и регулирующим органам с призывом установить единые глобальные правила по регулированию интернета.

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Политика Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.

Происшествия На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.

Политика Власти Венесуэлы заявили о новых атаках на энергосистему страны Об одновременных атаках на линии электропередач уже заявил министр информации и коммуникации страны Хорхе Родригес в эфире телеканала TeleSUR.

Происшествия Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.

Политика Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Политика Суд признал незаконным решение Трампа начать добычу нефти на Аляске Федеральный окружной суд Аляски признал незаконным распоряжение президента США Дональда Трампа, касающееся снятия запрета на добычу нефти в штате.

Политика Захарова считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы Представитель МИД РФ призвала Вашингтон прекратить душить экономику Венесуэлы и толкать страну к гражданской войне Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы Госдепа США ввести санкции против России из-за прибытия в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными.

Политика Спецназ СБУ начал патрулировать улицы перед выборами президента Накануне президентских выборов бойцы спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к патрулированию улиц, автостанций, аэропортов и вокзалов.

Шоу-бизнес Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу» В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.

Единоборства Хабиб жестко ответил Макгрегору на «крысу» Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов жестко ответил на сообщение своего бывшего соперника Конора Макгрегора в Twitter, где ирландец назвал Хабиба «маленькой крысой».