Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с РоссиейКоммерсантъ 02:57

с чего всё началось

Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем - возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращается действие так называемого базового договора с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции.

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля. Заявление было сделано 31 марта, в день президентских выборов на Украине.

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Политика Кучма проголосовал «за достижение мира» За кого из кандидатов в президенты проголосовал Кучма, естественно, не уточняется, сам он напомнил, что народ Украины очень надеется на то, что выборы принесут долгожданные позитивные изменения в стране.

Происшествия Выборы в Одессе: глава комиссии побил избирателя На одном из участков в Киевском районе Одессы произошел конфликт между избирателем и главой участковой комиссии.

Происшествия На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова» Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.

Армия и оружие ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.

Политика ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.

Экономика Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.

Происшествия За угон торгового судна подросткам грозит до 30 лет тюрьмы В угоне торгового судна El Hiblu 1 суд Мальты обвинил троих молодых людей из Гвинеи и Кот-д’Ивуара.

Футбол «Ювентус» первым среди всех клубов Европы обеспечил себе участие в ЛЧ Вчера, тридцатого марта, состоялся поединок между "Ювентусом" и "Эмполи" (1:0 победа туринцев), который возвестил об участии "старой синьоры" в групповой стадии Лиги Чемпионов в следующем сезоне.

Технологии На рынке компьютерных мониторов наблюдается спад В последней четверти 2018 года по всему миру было реализовано 31,4 млн компьютерных мониторов.

Политика Ляшко нарушил правила голосования на выборах президента Украины Кандидат в президенты Украины, депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко во время голосования продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления, что нарушает закон, сообщил в воскресенье Комитет избирателей Украины.

Интернет Цукерберг призвал активнее регулировать интернет Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Здоровье Правкомиссия поддержала идею единого регулирования для обычных и электронных сигарет Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами, и рекомендовала министерству обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство, следует из протокола заседания правкомиссии.

Шоу-бизнес Анна Семенович катастрофически «поправилась» ради участия в новом шоу В комментариях к публикации многие подписчики поинтересовались у Семенович о формате нового шоу и дате его дебюта на телеэкранах.

Политика В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.

Политика Съемочную группу Пятого канала задержали на конференции в Риге Сотрудников Пятого канала, 31 марта приехавших в Ригу на конференцию «Открытой России», задержали, сообщается на сайте телеканала.

Армия и оружие Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.

Происшествия В Пулково охранник погиб при пожаре на парковке В санкт-петербургском аэропорту Пулково при пожаре на парковке погиб охранник.

Культура СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.