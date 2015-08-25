Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с РоссиейКоммерсантъ 02:57

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля. Заявление было сделано 31 марта, в день президентских выборов на Украине.
Читать в источнике
Петр Порошенко
Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем - возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращается действие так называемого базового договора с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости 03:13
с чего всё началось
«Как и обещал, с 1 апреля после завершения всех регулярных процедур прекращает свое действие так называемый основной договор с Москвой, так и не сумевшей отвергнуть свои имперские амбиции»,— написал он в Facebook
.
Коммерсантъ02:57

Подробнее о событии

Порошенко назвал условия возобновления диалога с Москвой

ФАН03:43

Порошенко напомнил о прекращении договора о дружбе с Россией

RT на русском02:44

Пушков ответил Порошенко на слова о прекращении договора о дружбе с Россией

РИА Новости04:05

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Коммерсантъ02:57

Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

РБК02:50

Порошенко напомнил о прекращении дружбы с Россией

Газета.Ru04:26

Порошенко в день выборов напомнил о разрыве договора о дружбе с РФ с 1 апреля

ТАСС02:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Политика

Бойко проголосовал на выборах президента Украины

Обновлено в 01:52
Здоровье

В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК)

Жители Камышина Волгоградской области только в крайнем случае соглашаются на госпитализацию в отделение хирургии и травматологии центральной городской больницы.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Охранник заживо сгорел в будке возле аэропорта Пулково

Будка охранника сгорела на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 04:25
Футбол

Почеттино: «Ливерпуль» был прав, купив ван Дейка за £ 75 млн

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что «Ливерпуль» поступил правильно, решив приобрести голландского защитника Вирджила ван Дейка за рекордные £ 75 млн (около € 87 млн).
Обновлено в 04:10
Кино

Серебренников получил кинопремию «Ника» за лучшую режиссуру

Кирилл Серебренников удостоен кинопремии "Ника" в номинации - "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Лето".
Обновлено вчера в 15:46
Авто

На базе ИЖ-227151 построили кастом-пикап

Чтобы заниженная посадка не мешала преодолевать не слишком идеальные российские дороги, пикап снабдили пневматической подвеской.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия

Самолет Москва-Будапешт сел в аэропорту с третьей попытки

Лайнер Airbus при посадке в Будапеште дважды не смог выпустить шасси. Об этом сообщил информированный источник.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Пострадавшая в аварии на Невском проспекте скончалась

В одной из петербургских больниц скончалась женщина, пострадавшая в результате аварии на пересечении Невского и Литейного проспектов.
Обновлено в 02:49
Культура

Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ

Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Обновлено вчера в 08:26
Политика

В Турции стартовали выборы в местные органы самоуправления

В Турции 31 марта проходят выборы в местные органы самоуправления.
Обновлено в 01:51
Хоккей

Илья Воробьев: «ЦСКА не пускает на пятак»

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) во втором матче финала Западной конференции.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу

Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье

В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Политика

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие

В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»

Обновлено вчера в 14:33
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Экономика

Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено в 03:09
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Общество

Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве

Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:12
Политика

Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городов

«СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено вчера в 19:06
Политика

Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии

Обновлено в 01:55
Наука

Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро

В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также при чем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.
Обновлено 28 марта в 14:02
Общество

Жителей Латвии попросили не ездить на море из-за стресса у тюленей

В Латвии жителей попросили воздержаться от поездок на море из-за большого количества сообщений о детенышах тюленей на берегу, передает Delfi.
Обновлено в 03:17
Наука

Ученые предсказали отсутствие льда в Арктике летом

Льды в Арктике тают быстрее, чем предполагалось, и с 2030 годов летом здесь уже не будет ледяного покрова, пишет немецкий журнал Focus Online со ссылкой на исследования программы ООН по защите окружающей среды.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Украинские боевики произвели минометный обстрел окраин Горловки

Обновлено в 03:11
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски

Федеральный окружной суд Аляски отменил указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфах в прибрежных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Маленькие звезды большого кино: трагические судьбы «королей эпизода»

Обновлено вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное