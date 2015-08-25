Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с РоссиейКоммерсантъ 02:57

с чего всё началось

Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем - возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращается действие так называемого базового договора с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции.

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля. Заявление было сделано 31 марта, в день президентских выборов на Украине.

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Здоровье В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК) Жители Камышина Волгоградской области только в крайнем случае соглашаются на госпитализацию в отделение хирургии и травматологии центральной городской больницы.

Происшествия Охранник заживо сгорел в будке возле аэропорта Пулково Будка охранника сгорела на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 31 марта.

Футбол Почеттино: «Ливерпуль» был прав, купив ван Дейка за £ 75 млн Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что «Ливерпуль» поступил правильно, решив приобрести голландского защитника Вирджила ван Дейка за рекордные £ 75 млн (около € 87 млн).

Кино Серебренников получил кинопремию «Ника» за лучшую режиссуру Кирилл Серебренников удостоен кинопремии "Ника" в номинации - "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Лето".

Авто На базе ИЖ-227151 построили кастом-пикап Чтобы заниженная посадка не мешала преодолевать не слишком идеальные российские дороги, пикап снабдили пневматической подвеской.

Происшествия Самолет Москва-Будапешт сел в аэропорту с третьей попытки Лайнер Airbus при посадке в Будапеште дважды не смог выпустить шасси. Об этом сообщил информированный источник.

Происшествия Пострадавшая в аварии на Невском проспекте скончалась В одной из петербургских больниц скончалась женщина, пострадавшая в результате аварии на пересечении Невского и Литейного проспектов.

Культура Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.

Политика В Турции стартовали выборы в местные органы самоуправления В Турции 31 марта проходят выборы в местные органы самоуправления.

Хоккей Илья Воробьев: «ЦСКА не пускает на пятак» Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) во втором матче финала Западной конференции.

Происшествия Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.

Политика Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию Призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Экономика Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

Политика Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городов «СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.

Наука Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также при чем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.

Общество Жителей Латвии попросили не ездить на море из-за стресса у тюленей В Латвии жителей попросили воздержаться от поездок на море из-за большого количества сообщений о детенышах тюленей на берегу, передает Delfi.

Наука Ученые предсказали отсутствие льда в Арктике летом Льды в Арктике тают быстрее, чем предполагалось, и с 2030 годов летом здесь уже не будет ледяного покрова, пишет немецкий журнал Focus Online со ссылкой на исследования программы ООН по защите окружающей среды.