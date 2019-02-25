Порошенко нагрубил требовавшим зарплаты шахтерамREGNUM 00:29

с чего всё началось

Приведите его сюда. Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина.

Президент Украины Петр Порошенко грубо ответил горнякам, требовавшим погашения долгов по зарплате. Это произошло во время визита политика в город Червоноград Львовской области, запись инцидента доступна для просмотра в YouTube.

Политика Тимошенко объявила о начале импичмента Порошенко Глава партии "Батькивщина" и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что она вместе со сторонниками начала процесс импичмента действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Происшествия Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева В Москве начинается заседание Московского городского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Политика Порошенко запретил присутствовать на выборах наблюдателям из России Закон о запрете российским наблюдателям следить за выборами на Украине подписал глава страны Петр Порошенко.

Политика Песков прокомментировал стажировку своей дочери в Европарламенте Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о стажировке в Европарламенте своей дочери Елизаветы.

Происшествия Самолёт выкатился за пределы полосы в Шереметьево Самолёт бизнес-класса Gulfstream, летевший в Москву из Баку, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Политика В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин» Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».

Культура Шнуров вошёл в общественный совет при комитете Госдумы по культуре Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в общественный совет при комитете Госдумы по культуре.

Экономика Авиабилеты в России подорожали на треть Значительнее всего среди внутренних направлений Biletix поднялись в цене рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%), Ростов-на-Дону (на 71%) и Самару (на 60%).

Политика Песков прокомментировал критику спектакля в Дагестане Отвечая на вопрос, что важнее - соблюдение законодательства РФ или национальных традиций, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории Российской Федерации, здесь глупо об этом даже говорить".

Авто Opel объявил о возвращении на российский рынок "Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках", — говорится в сообщении.

Политика Британский посол утверждает, что Скрипали все еще живы Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы.

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Происшествия ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.

Армия и оружие Рада разрешила допуск иностранных военных в Украину для учений Верховная рада Украины большинством голосов во вторник приняла закон, который разрешает присутствие в стране иностранных военных в 2019 году с целью участия в многонациональных учениях.

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Шоу-бизнес Татьяна Буланова подала в суд на Радимова Российская певица Татьяна Буланова подала в суд на своего бывшего мужа, футболиста Владислава Радимова, сообщает "Фонтанка".