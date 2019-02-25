Порошенко нагрубил требовавшим зарплаты шахтерамREGNUM 00:29

с чего всё началось

Приведите его сюда. Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина.

Президент Украины Петр Порошенко грубо ответил горнякам, требовавшим погашения долгов по зарплате. Это произошло во время визита политика в город Червоноград Львовской области, запись инцидента доступна для просмотра в YouTube.

Политика Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.

Происшествия Божена Рынска допустила версию насильственной смерти Малашенко Смерть сооснователя НТВ Игоря Малашенко могла наступить в результате насильственных действий.

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Происшествия В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости источник в аэропортовых службах.

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