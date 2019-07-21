Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»РИА Новости 08:11

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш". Об этом сообщается на его Facebook-странице.
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