Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»РИА Новости 08:11
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш". Об этом сообщается на его Facebook-странице.
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Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
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Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.
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Полтавские вандалы осквернили памятник генералу Ватутину
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На Украине стартовали парламентские выборы
На Украине в 8:00 по киевскому времени (совпадает с Московским) открылись избирательные участки для выборов в Верховную Раду.
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Кино
HBO опубликовала свежий трейлер нового сериала «Хранители»
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Аваков обвинил российские СМИ в пропаганде в пользу партии Медведчука
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что средства массовой информации России и Донбасса развернули пропаганду в день тишины, который предшествовал дню выборов в Верховную раду.
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Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
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Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».
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Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
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Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Обстрел Первомайска ВСУ попал на видео
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
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Происшествия
На Кубани отец держал десятилетнего сына на цепи
Обновлено в 12:33
Политика
На выборах в парламент Украины завершено голосование на первом участке
Завершено голосование на выборах в Верховную раду Украины на первом из участков — в посольстве Украины в Австралии, расположенном в Канберре, сообщили в избирательной комиссии в воскресенье, 21 июля.
Обновлено в 07:39
Авто
Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров
Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Кино
Вышел трейлер мистического триллера «Девятая»
Обновлено в 12:56
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы
Пожар произошел в квартире на верхнем этаже 12-этажного жилого дома на улице Академика Павлова.
Обновлено в 13:17
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Кино
Последние «Мстители» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом
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Обновлено в 12:47
Футбол
«Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом»
Обновлено в 11:26
Политика
Порошенко пообещал оправдать доверие украинцев
Лидер партии «Европейская солидарность» — бывший президент Украины Пётр Порошенко — пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, оказанное избирателями.
Обновлено в 13:37
Политика
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасные предметы
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружила в ходе проверок взрывоопасные предметы рядом с контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда (КППВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вспомнила, как заработала первый миллион долларов
Собчак начала покупать недвижимость и сдавать ее в аренду. Еще тогда телеведущая была дальновидной и брала все гонорары только в долларах.
Обновлено в 06:08
Авто
Продажи автомобилей KIA с пробегом в июне выросли на 26%
Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам июня реализовали 684 таких машины, что на 26% больше по сравнению с результатом годичной давности.
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