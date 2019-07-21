Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»РИА Новости 08:11

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш". Об этом сообщается на его Facebook-странице.
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Порошенко проголосовал на выборах в Раду за «антироссийскую» партию

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Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

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Порошенко заявил, что проголосовал за команду, способную остановить «российский реванш»

ТАСС05:48
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Политика

Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года

"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
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Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
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Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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Бывший форвард «Зенита», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков посетил студию «Матч ТВ» на VK Fest, где во время беседы с Нобелем Арустамяном поделился впечатлениями от старта подопечных Сергея Семака в новом сезоне, оценил шансы «Зенита» в Лиге чемпионов, а также поделился планами на будущее.
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С кем Зеленский поделится властью после выборов в Раду. Прогнозы экспертов

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Зеленский рассказал об одном из первых законопроектов новой Рады

Ранее — во время своей инаугурационной речи — Зеленский призывал депутатов ВРУ нынешнего созыва принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.
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Футбол

Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ

Квалификационный турнир проходит в эти дни в Москве. Российские пляжники смогли обыграть Германию со счетом 6:2.
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Netflix опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак»

Тизер-трейлер «Ведьмака» опубликован на официальном YouTube-канале стимингового сервиса Netflix.
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На Украине осквернили памятник генералу Ватутину

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Медведчук рассказал о последствиях для Киева ассоциации с Евросоюзом

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украина "стала нищей" из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и ближайшие 10-15 лет не может быть конкурентоспособной.
Обновлено в 09:35
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Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Обновлено в 09:07
Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

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Московский "Локомотив" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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РПЛ прокомментировала действия полиции в матче «Спартака» и «Ростова»

Обновлено в 04:44
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Эксперты: явка избирателей на выборах в Раду самая низкая с 2012 года

Явка на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье на Украине, является самой низкой с 2012 года.
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Alpine A110 Gains получил интерьер премиум-класса

У польского тюнинг-ателье Carlex Design получилось сделать более стильный интерьер синему A110.
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Армия и оружие

Американский авианосец понёс первые потери вблизи берегов Ирана

Американский телеканал CNN сообщил об инциденте, который произошел вблизи берегов Ирана.
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Google Pixel 4 XL и Google Pixel 4 получат очень странный датчик

В Сети вчера была опубликована фотография защитных стекол для Google Pixel 4 XL и Google Pixel 4. Благодаря им подтвердилась информация о дополнительном датчике, предназначение которого пока непонятно.
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Буффон мог оказаться в «Локомотиве»

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон мог продолжить карьеру в московском "Локомотиве".
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Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

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Армия и оружие

В СМИ заявили, что Израиль способен обойти С-300 и отключить российские БПЛА

В издании «Свободная пресса» вышел материал, в котором со ссылкой на зарубежных экспертов заявлено, будто бы Израиль способен в любой момент «отключить» российские БПЛА и обойти оборону зенитных ракетных комплексов С-300, находящихся в Сирии.
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Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

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Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери

В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.
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Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа»

Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».
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Происшествия

В Петербурге из-за неисправности произошла задержка «Сапсанов»

Высокоскоростные поезда "Сапсан", следующие из Петербурга в московском направлении, отправляются с задержкой.
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Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»

Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
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Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
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