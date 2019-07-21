Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»РИА Новости 08:11
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш". Об этом сообщается на его Facebook-странице.
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Политика
Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Футбол
Александр Кержаков: «Шансы „Зенита“ в Лиге чемпионов? Выход в плей-офф будет успехом»
Бывший форвард «Зенита», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков посетил студию «Матч ТВ» на VK Fest, где во время беседы с Нобелем Арустамяном поделился впечатлениями от старта подопечных Сергея Семака в новом сезоне, оценил шансы «Зенита» в Лиге чемпионов, а также поделился планами на будущее.
Обновлено в 11:00
Политика
С кем Зеленский поделится властью после выборов в Раду. Прогнозы экспертов
Обновлено вчера в 12:58
Единоборства
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма.
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленский рассказал об одном из первых законопроектов новой Рады
Ранее — во время своей инаугурационной речи — Зеленский призывал депутатов ВРУ нынешнего созыва принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 05:55
Футбол
Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ
Квалификационный турнир проходит в эти дни в Москве. Российские пляжники смогли обыграть Германию со счетом 6:2.
Обновлено 19 июля в 15:18
Кино
Netflix опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Тизер-трейлер «Ведьмака» опубликован на официальном YouTube-канале стимингового сервиса Netflix.
Обновлено вчера в 02:21
Происшествия
На Украине осквернили памятник генералу Ватутину
Обновлено в 09:07
Политика
Медведчук рассказал о последствиях для Киева ассоциации с Евросоюзом
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украина "стала нищей" из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и ближайшие 10-15 лет не может быть конкурентоспособной.
Обновлено в 09:35
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Футбол
«Локомотив» и «Тамбов» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Локомотив" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Политика
Эксперты: явка избирателей на выборах в Раду самая низкая с 2012 года
Явка на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье на Украине, является самой низкой с 2012 года.
Обновлено в 10:36
Авто
Alpine A110 Gains получил интерьер премиум-класса
У польского тюнинг-ателье Carlex Design получилось сделать более стильный интерьер синему A110.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Американский авианосец понёс первые потери вблизи берегов Ирана
Американский телеканал CNN сообщил об инциденте, который произошел вблизи берегов Ирана.
Обновлено в 06:29
Гаджеты
Google Pixel 4 XL и Google Pixel 4 получат очень странный датчик
В Сети вчера была опубликована фотография защитных стекол для Google Pixel 4 XL и Google Pixel 4. Благодаря им подтвердилась информация о дополнительном датчике, предназначение которого пока непонятно.
Обновлено в 11:14
Футбол
Буффон мог оказаться в «Локомотиве»
Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон мог продолжить карьеру в московском "Локомотиве".
Обновлено в 10:43
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
В СМИ заявили, что Израиль способен обойти С-300 и отключить российские БПЛА
В издании «Свободная пресса» вышел материал, в котором со ссылкой на зарубежных экспертов заявлено, будто бы Израиль способен в любой момент «отключить» российские БПЛА и обойти оборону зенитных ракетных комплексов С-300, находящихся в Сирии.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Религия
Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери
В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 08:03
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа»
Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Петербурге из-за неисправности произошла задержка «Сапсанов»
Высокоскоростные поезда "Сапсан", следующие из Петербурга в московском направлении, отправляются с задержкой.
Обновлено в 08:02
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23