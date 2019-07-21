Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»РИА Новости 08:11
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш". Об этом сообщается на его Facebook-странице.
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Происшествия
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:33
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«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву
Журналист Александр Коц предположил в комментариях, что Зеленский вообще не говорил про убитую женщину, а проблемой считает солдат украинской армии, подорвавшихся на мине.
Обновлено в 08:48
Политика
Парубий проголосовал на выборах в Раду со второй попытки
Председатель Верховной рады Андрей Парубий прибыл на избирательный участок в Киеве, но не смог проголосовать на досрочных парламентских выборах с первой попытки.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Полтавские вандалы осквернили памятник Ватутину
Вандалы неоднократно обливали краской памятники генералу Ватутину в разных городах Украины, в том числе в Полтаве.
Обновлено в 09:03
Футбол
В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове
Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».
Обновлено в 05:43
Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Общество
Синоптики пообещали, что погода сжалится над москвичами
"Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России", - сказал Тишковец.
Обновлено вчера в 22:57
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Единоборства
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма.
Обновлено в 03:54
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Обновлено в 07:53
Футбол
Бывший президент «Спартака» усомнился в здравомыслии Кононова
"Спартак" и "Ростов" сыграли в результативную ничью 2:2. Экс-игрок красно-белых Александр Зуев огорчил свою бывшую команду на последних минутах встречи.
Обновлено в 07:43
Космос
Новосибирцы запечатлели запуск ракеты с Байконура
По словам фотографа Германа Маркова, фотография ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-13» сделана менее чем через час после запуска.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Летевший из Москвы в Прагу Boeing 737 был вынужден вернуться в аэропорт столицы из-за возгорания на борту.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Спорт
Сунь Ян победил на дистанции 400 м вольным стилем на ЧМ
Обновлено в 07:41
Политика
Кастрюлю вместо сейфа использовали на избирательном участке на Украине
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины комиссия была вынуждена использовать кастрюлю вместо сейфа, сообщила в соцсетях местная жительница Валентина Стеценко.
Обновлено в 07:46
Политика
Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа»
Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».
Обновлено в 09:44
Религия
Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери
В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, напавшего на глухонемых в метро
В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро на станции "Пушкинская".
Обновлено в 08:13
Общество
Мэр российского города пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено в 09:07
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ
Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:00
Здоровье
Назван напиток, разрушающий кости изнутри
Кофеин не позволяет кальцию абсорбироваться, что приводит к его вымыванию, передает «МК в Волгограде».
Обновлено в 06:39
Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Обновлено в 05:53
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56