Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш". Об этом сообщается на его Facebook-странице.

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

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