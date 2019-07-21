Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»РИА Новости 08:11
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш". Об этом сообщается на его Facebook-странице.
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Происшествия
Демонстранты окружили штаб-квартиру полиции в Гонконге
Обновлено в 06:32
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
Twitter заблокировал аккаунты нескольких средств массовой информации Ирана, передает Tasnim.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В зоопарке отмечают, что жеребенка закормили посетители, которые игнорируют не только предупреждающие таблички о запрете кормления животных в зоопарке, но и просьбы сотрудников учреждения.
Обновлено в 08:02
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено вчера в 13:44
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Общество
Пляж открылся рядом с японской АЭС «Фукусима»
Рядом с АЭС вновь открыт для посетителей пляж. Об этом сообщило издание Japan Times. Пляж «Китайзуми» (Kitaizumi) открыт для посещения.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
У пропускного пункта в Донбассе нашли бомбу со второго раза
На контрольном пункте въезда — выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе обнаружили взрывное устройство.
Обновлено в 07:36
Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины.
Обновлено в 05:53
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Обновлено в 03:52
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Обновлено в 06:55
Футбол
«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове
«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Единоборства
Пакьяо победил Турмана и завоевал титул суперчемпиона мира WBA
Филиппинец Мэнни Пакьяо стал обладателем пояса суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 66,68 кг.
Обновлено в 01:16
Общество
В Омске нашли регулярного загрязнителя воздуха
Специалисты мобильной эколаборатории провели отбор проб и зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций сероуглерода (6,33 ПДК), метилмеркаптана (2 ПДК), этилбензола (1,45 ПДК) и сероводорода (1,03 ПДК).
Обновлено в 07:22
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Гаджеты
Стоимость Nokia 9 PureView снизилась до €500
Выпуск смартфона Nokia 9 PureView с пятью модулями основной камеры состоялся в начале 2019 года по цене €700.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
США усилят оккупацию Европы
Ушедший год назад в отставку генерал — заместитель генерального секретаря НАТО — Браус и директор института политики безопасности в Кильском университете Краузе опубликовали доклад о планах Российской Федерации воевать внутри Европы.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В Китае прокомментировали «грязь» и пучок травы на фюзеляже F-22
В китайских СМИ обсуждаются фотографии истребителя F-22 ВВС США, сделанные на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.
Обновлено в 06:48
Политика
Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера
Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Британии, был задержан в Ормузском проливе 19 июля.
Обновлено в 04:52
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Религия
Патриарх Кирилл заявил, что богатства не помогут «узреть Бога»
«Трудно богатому войти в Царство небесное», - сказал Кирилл.
Обновлено в 07:58
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32