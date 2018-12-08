Политика
Порошенко на следующей неделе ратифицирует разрыв договора с Россией
Порошенко на следующей неделе ратифицирует разрыв договора с РоссиейФАН08:19
Президент Украины Петр Порошенко намерен на следующей неделе подписать закон, прекращающий действие Договора о дружбе с Россией.
ФАН08:19
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Есть определенный символизм в том, что прекращено наконец-то действие Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную раду. Он также был позавчера проголосован и в понедельник я его подпишу.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВестник Кавказа 08:43
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