Политика
Порошенко может стать новым премьер-министром УкраиныNews.ru вчера в 23:45
По словам депутата Верховной рады Антона Геращенко, Порошенко прекрасно понимает, что «уже проиграл» президентские выборы своему сопернику Владимиру Зеленскому, поэтому наметил новый план, чтобы остаться у власти.
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Самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Пётр Алексеевич Порошенко. Дело в том, что Пётр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины.
— Антон Геращенко, украинский политикREGNUM вчера в 04:41
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