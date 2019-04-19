Политика

Порошенко может стать новым премьер-министром УкраиныNews.ru вчера в 23:45

По словам депутата Верховной рады Антона Геращенко, Порошенко прекрасно понимает, что «уже проиграл» президентские выборы своему сопернику Владимиру Зеленскому, поэтому наметил новый план, чтобы остаться у власти.
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Антон Геращенко
Самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Пётр Алексеевич Порошенко. Дело в том, что Пётр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины.
— Антон Геращенко, украинский политикREGNUM вчера в 04:41

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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