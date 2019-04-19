Порошенко может стать новым премьер-министром УкраиныNews.ru вчера в 23:45

Самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Пётр Алексеевич Порошенко. Дело в том, что Пётр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины.

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