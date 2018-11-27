Количество русских танков вдоль украинской границы выросло в три раза, заявил Петр Порошенко 27 ноября в своем Twitter.

Порошенко: количество русских танков у нашей границы выросло в три раза

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы ФСБ опубликовала трофейные документы, изъятые у задержанных украинских моряков после провокации в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Армия и оружие Армия и оружие ЗРК С-400 отработали уничтожение ракет-мишеней в Астраханской области

Армия и оружие Армия и оружие Первый образец транспортника Ил-112В передали на летные испытания Первый летный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В передали для проведения летных испытаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ильюшин».

Армия и оружие Армия и оружие ВС РФ взяли пробы грунта в Алеппо, где боевики устроили химатаку Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ в Сирии генерал-майор Валерий Васильев сообщил, что специальный мобильный комплекс приступил к анализу проб грунта и осколков снаряда, которыми боевики обстреляли Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие Вертолёт Ми-26 перевёз истребитель Су-27 над Петербургом Вертолёт Ми-26 совершил транспортировку 15-тонного истребителя Су-27 в Кронштадт.

Армия и оружие Армия и оружие США возводят наблюдательные пункты в Сирии близ границы с Турцией Вооруженные силы США оборудуют наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии близ сирийско-турецкой границы.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд «Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп допустил вывод войск США из стран Ближнего Востока Президент США Дональд Трамп допустил возможность вывода американских войск из стран Ближнего Востока в связи со снижением цен на нефть.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, в том числе с применением тяжелого вооружения, заявил во вторник руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Армия и оружие Армия и оружие Ливан примет в дар от России несколько миллионов патронов Ливан примет от России бесплатно патроны для автоматов Калашникова, заявил и. о. премьер-министра Ливана Саад Харири, 27 ноября передает пресс-служба правительства Ливана.

Армия и оружие Армия и оружие Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины В Минобороны и Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, директор Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.

Армия и оружие Армия и оружие Самое страшное оружие: российские тяжелые огнеметы оценили в США Российские огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" являются одними из самых ужасающих видов оружия на современном поле битвы.

Армия и оружие Армия и оружие Военные медики из России оказали помощь жителям Телль-Бисы Российские медики на днях побывали в небольшом городке Телль-Биса, расположенном в истерзанном боями районе Эр-Растан (запад провинции Хомс).