Армия и оружие

Порошенко: количество русских танков у нашей границы выросло в три раза
Красная весна
13:18

Количество русских танков вдоль украинской границы выросло в три раза, заявил Петр Порошенко 27 ноября в своем Twitter.
Красная весна13:18

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Порошенко: количество русских танков у нашей границы выросло в три раза

Красная весна13:18

Порошенко: Россия в три раза увеличила число танков на границе и готовит полномасштабную войну с Украиной

ИА Новороссия14:39
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Армия и оружие

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы

ФСБ опубликовала трофейные документы, изъятые у задержанных украинских моряков после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 19:40
Армия и оружие

Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Обновлено в 20:35
Армия и оружие

ЗРК С-400 отработали уничтожение ракет-мишеней в Астраханской области

Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Первый образец транспортника Ил-112В передали на летные испытания

Первый летный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В передали для проведения летных испытаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ильюшин».
Обновлено в 20:32
Армия и оружие

ВС РФ взяли пробы грунта в Алеппо, где боевики устроили химатаку

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ в Сирии генерал-майор Валерий Васильев сообщил, что специальный мобильный комплекс приступил к анализу проб грунта и осколков снаряда, которыми боевики обстреляли Алеппо.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие

Вертолёт Ми-26 перевёз истребитель Су-27 над Петербургом

Вертолёт Ми-26 совершил транспортировку 15-тонного истребителя Су-27 в Кронштадт.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

США возводят наблюдательные пункты в Сирии близ границы с Турцией

Вооруженные силы США оборудуют наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии близ сирийско-турецкой границы.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд

«Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие

Трамп допустил вывод войск США из стран Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп допустил возможность вывода американских войск из стран Ближнего Востока в связи со снижением цен на нефть.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие

В ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе

Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, в том числе с применением тяжелого вооружения, заявил во вторник руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Обновлено в 20:05
Армия и оружие

Ливан примет в дар от России несколько миллионов патронов

Ливан примет от России бесплатно патроны для автоматов Калашникова, заявил и. о. премьер-министра Ливана Саад Харири, 27 ноября передает пресс-служба правительства Ливана.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие

Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины

В Минобороны и Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, директор Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие

Самое страшное оружие: российские тяжелые огнеметы оценили в США

Российские огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" являются одними из самых ужасающих видов оружия на современном поле битвы.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Военные медики из России оказали помощь жителям Телль-Бисы

Российские медики на днях побывали в небольшом городке Телль-Биса, расположенном в истерзанном боями районе Эр-Растан (запад провинции Хомс).
Обновлено в 16:00
Армия и оружие

Военная делегация Индии посетила Нахимовское училище и «Аврору»

Обновлено в 10:49
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Украинский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, президент Украины с 7 июня 2014 года.
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