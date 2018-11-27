Количество русских танков вдоль украинской границы выросло в три раза, заявил Петр Порошенко 27 ноября в своем Twitter.

Порошенко: количество русских танков у нашей границы выросло в три раза

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Армия и оружие Армия и оружие ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков трофейные документы ФСБ России опубликовала список оружия, обнаруженного на задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских судах.

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Армия и оружие Армия и оружие США установят наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии

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