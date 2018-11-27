Армия и оружие
Количество русских танков вдоль украинской границы выросло в три раза, заявил Петр Порошенко 27 ноября в своем Twitter.
Красная веснавчера в 13:18
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Армия и оружие
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией
В интервью трем телеканалам Порошенко сказал, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, а потому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении на месяц военного положения в приграничных областях.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков трофейные документы
ФСБ России опубликовала список оружия, обнаруженного на задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских судах.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
Опубликованы новые кадры переброски в Кронштадт Су-27 вертолетом Ми-26
«Звезда» публикует новые кадры сложнейшей операции по переброске в Кронштадт в военно-исторический парк ЗВО истребителя Су-27 вертолетом Ми-26.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
ЗРК С-400 отработали уничтожение ракет-мишеней в Астраханской области
Зенитчики соединения ПВО Южного военного округа (ЮВО) отработали поражение высокоманевренных ракет-мишеней на межвидовом полигоне Капустин Яр в Астраханской области, задействовав зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф", сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
Российские саперы разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе
Российские саперы разминировали от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие
США установят наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
В Воронеже первый летный образец ИЛ-112В передали на испытания
27 ноября на Воронежском авиазаводе состоялась церемония передачи нового самолета ИЛ-112В на испытания.
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие
Парубий: только силы НАТО могут гарантировать безопасность Украины
Увеличить присутствие военных сил НАТО в районе Черного и Азовского морей призвал председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во время встречи с Генеральным секретарем НАТО, о чем сообщил 27 ноября в своем Twitter.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
Корабли ТОФ в 2018 году выполнили план по наплаванности почти на 200%
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2018 году почти вдвое перевыполнили план по наплаванности, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
С начала урегулирования РФ провела 2003 гуманитарные акции в Сирии
Общий вес гуманитарного груза составил 3139,15 тонн Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с начала процесса урегулирования провели 2003 гуманитарные акции.
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
ВС РФ взяли пробы грунта в Алеппо, где боевики устроили химатаку
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ в Сирии генерал-майор Валерий Васильев сообщил, что специальный мобильный комплекс приступил к анализу проб грунта и осколков снаряда, которыми боевики обстреляли Алеппо.
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
The National Interest назвало оружие России в конфликте с Украиной
В случае обострения конфликта в Керченском проливе Россия может применить пять типов вооружений, сообщает издание The National Interest.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд
«Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие
Трое военнослужащих США погибли в Афганистане при взрыве
В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и запрещённого в России движения «Талибан», которое контролирует около половины территории страны.
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие
Ливан примет в дар от России несколько миллионов патронов
Ливан примет от России бесплатно патроны для автоматов Калашникова, заявил и. о. премьер-министра Ливана Саад Харири, 27 ноября передает пресс-служба правительства Ливана.
Обновлено вчера в 17:33