Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генералГазета.Ru вчера в 22:30

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Порошенко изъявлял данное желание в студенческие годы.
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Украинский генерал рассказал о желании Порошенко попасть в разведку СССР

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Украинский генерал рассказал о планах Порошенко работать в спецслужбах СССР

РИА Новостивчера в 21:57

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Украинский генерал: Порошенко и Саакашвили мечтали работать в спецслужбах СССР

URA.Ru00:41
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Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
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Экономика

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Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
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ЖКХ

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В ходе проведения ремонтных работ в 13-ти домах температура воды будет понижена до 50 градусов.
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«Сан-Хосе» проиграл «Анахайму», потерпев пятое поражение подряд

«Дакс» добыли третью победу в последних четырех играх. «Шаркс» потерпели пятое поражение кряду.
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Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно.
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Происшествия

Трое мужчин погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области

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Политика

Россия поставит Венгрии газ в обход Украины

Россия предоставила Венгрии гарантии на поставку газа даже в случае неудачи на переговорах Москвы и Киева по вопросу транзита топлива через территорию Украины.
Обновлено вчера в 04:24
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Порошенко заявил о возможном введении 13-ой пенсии на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране может быть введена «ежегодная 13-я пенсия» для людей, которые получают минимальную социальную выплату.
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Авто

Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом

В нынешнем году будут запущены продажи новой версии Chevrolet Captiva.
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Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
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В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
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Армия и оружие

СМИ: возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене атаковала авиабазу мятежников

Истребители возглавляемой Саудовской Аравией коалиции совершили несколько воздушных налетов на позиции, контролируемые мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") в Сане.
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Экономика

Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»

Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
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В Китае привлекут к ответственности виновных в трагедии на химзаводе

Власти Китая намерены привлечь к ответственности всех виновных в взрыве на химзаводе в восточной провинции Цзянсу.
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В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
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Украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих. Глава Высшей Рады Народных Сборов Украины.
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Михаил Саакашвили
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Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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