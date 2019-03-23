Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генералГазета.Ru вчера в 22:30
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Порошенко изъявлял данное желание в студенческие годы.
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Происшествия
В Колумбии женщина скончалась после 5-часового секс-марафона
Выяснилось, что причиной смерти женщины стала остановка сердца. В ее организме алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:58
Наука
Ученые: Апельсиновый сок снижает риск инсульта на 24%
Ученые из Нидерландов отмечают, что при ежедневном употреблении данных напитков наблюдалось значительное снижение риска инсульта.
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено 21 марта в 17:38
Происшествия
СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
ЖКХ
В домах на ВИЗе понизят температуру, чтобы отремонтировать трубопровод
В ходе проведения ремонтных работ в 13-ти домах температура воды будет понижена до 50 градусов.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Девушка умерла из-за попытки уместить во рту как можно больше печенья
В Англии девушка умерла во время конкурса, участники которого должны были уместить во рту как можно больше печенья.
Обновлено в 01:28
Политика
Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля
В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:54
Кино
«Ленфильм» снимет фильм с участием Ахеджаковой, Немоляевой и Шнурова
Среди актеров названы Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева, Сергей Шнуров и Семен Стругачев.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Глава МИД Белоруссии призвал Россию перестать заниматься болтовнёй
Макей заявил, что Минск говорил Москве о необходимости перестать заниматься «болтовнёй», а перейти к «конкретной рутинной работе».
Обновлено в 00:24
Хоккей
«Сан-Хосе» проиграл «Анахайму», потерпев пятое поражение подряд
«Дакс» добыли третью победу в последних четырех играх. «Шаркс» потерпели пятое поражение кряду.
Обновлено в 00:58
Футбол
Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»
Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Россия поставит Венгрии газ в обход Украины
Россия предоставила Венгрии гарантии на поставку газа даже в случае неудачи на переговорах Москвы и Киева по вопросу транзита топлива через территорию Украины.
Обновлено вчера в 04:24
Политика
Порошенко заявил о возможном введении 13-ой пенсии на Украине
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране может быть введена «ежегодная 13-я пенсия» для людей, которые получают минимальную социальную выплату.
Обновлено в 01:36
Авто
Новый внедорожник Porsche Cayenne Coupe представили официально
Компания Porsche представила в Штутгарте новый купеобразный кроссовер Cayenne Coupe.
Обновлено 21 марта в 22:17
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
В нынешнем году будут запущены продажи новой версии Chevrolet Captiva.
Обновлено вчера в 12:15
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком
В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Российские курсанты победили в международном конкурсе по информатике
Российская команда стала победителем конкурса по информатике на Международной олимпиаде курсантов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском
Обновлено вчера в 09:35
Политика
После слушаний в Госдуме Шнуров призвал разогнать Минкульт
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после слушаний в Госдуме предложил разогнать Министерство культуры.
Обновлено вчера в 07:41
Армия и оружие
СМИ: возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене атаковала авиабазу мятежников
Истребители возглавляемой Саудовской Аравией коалиции совершили несколько воздушных налетов на позиции, контролируемые мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") в Сане.
Обновлено в 00:10
Экономика
Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»
Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
В Китае привлекут к ответственности виновных в трагедии на химзаводе
Власти Китая намерены привлечь к ответственности всех виновных в взрыве на химзаводе в восточной провинции Цзянсу.
Обновлено в 00:10
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
В Замбии повысился спрос на энергетик с препаратом для эрекции
В Замбии повысился спрос на запрещенный энергетик, в составе которого обнаружили действующее вещество «Виагры».
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
«Гадость»: Савичева с полным ртом «соплей» вызвала омерзение
Обновлено вчера в 07:31
Авто
Похожий на игрушку микроавтомобиль выставили на продажу по цене Kia Rio
На австралийском онлайн-аукционе Lloyds Online выставлен на продажу крохотный родстер под названием Dart, который больше похож на автомобиль для детей, чем на полноценную машину.
Обновлено вчера в 11:40