Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генералГазета.Ru вчера в 22:30
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Порошенко изъявлял данное желание в студенческие годы.
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Мы их изучали до последнего периода. Соответственно, Союз развалился, после того проходило изучение и на последних этапах, по объективным причинам, Пётр Алексеевич Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб, тогда уже Украины.
— Николай Маломуж, украинский военный деятельУкраина.ру 02:35
с чего всё началось
Порошенко и Саакашвили с начала обучения в киевском Институте международных отношений рассматривались как возможные кандидаты для работы в спецслужбах, заявил генерал в эфире местного телеканала.Московский Комсомолец02:29
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Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.
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