Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генералГазета.Ru вчера в 22:30

с чего всё началось

Мы их изучали до последнего периода. Соответственно, Союз развалился, после того проходило изучение и на последних этапах, по объективным причинам, Пётр Алексеевич Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб, тогда уже Украины.

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Порошенко изъявлял данное желание в студенческие годы.

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