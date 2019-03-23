Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генералГазета.Ru вчера в 22:30

с чего всё началось

Мы их изучали до последнего периода. Соответственно, Союз развалился, после того проходило изучение и на последних этапах, по объективным причинам, Пётр Алексеевич Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб, тогда уже Украины.

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