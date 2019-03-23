Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генералГазета.Ru вчера в 22:30

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Порошенко изъявлял данное желание в студенческие годы.
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Николай Маломуж
Мы их изучали до последнего периода. Соответственно, Союз развалился, после того проходило изучение и на последних этапах, по объективным причинам, Пётр Алексеевич Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб, тогда уже Украины.
— Николай Маломуж, украинский военный деятельУкраина.ру 02:35
с чего всё началось
Ранее бывший глава украинской внешней разведки Николай Маломуж рассказал в интервью "4 каналу
", что Порошенко, а также экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в их бытность студентами Киевского государственного университета, попали в поле зрения как возможные кандидаты на службу в разведке.
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