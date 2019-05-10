Политика
Порошенко хочет встретиться с Зеленским до инаугурацииРЕН ТВ вчера в 21:02
Президент Украины Петр Порошенко готов провести встречу с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским до инаугурации, чтобы обсудить вопросы передачи власти. В администрации действующего лидера страны отметили, что передача власти представляет собой "сложный и ответственный процесс".
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