Порошенко хочет встретиться с Зеленским до инаугурацииРЕН ТВ вчера в 21:02

Президент Украины Петр Порошенко готов провести встречу с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским до инаугурации, чтобы обсудить вопросы передачи власти. В администрации действующего лидера страны отметили, что передача власти представляет собой "сложный и ответственный процесс".

Порошенко хочет встретиться с Зеленским до инаугурации

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