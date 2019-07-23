Партия Владимира Зеленского обойдется без коалиции Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского выполнила задачу-максимум: на выборах в Верховную раду Украины она получила большинство голосов и теперь сможет самостоятельно сформировать правительство.

с чего всё началось

По словам неназванных источников из окружения политика, бывший украинский лидер хочет дискредитировать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" для новых досрочных выборов. "Надо расшатывать ситуацию", — отметил один из собеседников издания.

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