Порошенко извинился за плакат с ПутинымРИА Новости 08:10

Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России. При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу свои извинения.

Президент Украины Петр Порошенко назвал свой агитационный лозунг "Или Порошенко, или Путин" неудачным. Украинский лидер принес извинения украинцам, которые связали его антироссийские плакаты с фигурой лидера президентской гонки Владимира Зеленского.

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