Порошенко извинился за плакат с ПутинымРИА Новости 08:10

Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России. При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу свои извинения.

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Порошенко извинился за плакат с Путиным

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