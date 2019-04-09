Политика
Порошенко извинился за агитационный плакат с ПутинымНТВ 09:08
На Украине появились агитационные плакаты, на которых Пётр Порошенко противопоставляет себя Владимиру Путину. Украинцы обвинили действующего главу государства, что таким образом он намекает на связь своего соперника Владимира Зеленского с Москвой.
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Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России. При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу свои извинения.
— Петр Порошенко, президент УкраиныДни.ру 01:32
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