Политика

Порошенко извинился за агитационный плакат с ПутинымНТВ 09:08

На Украине появились агитационные плакаты, на которых Пётр Порошенко противопоставляет себя Владимиру Путину. Украинцы обвинили действующего главу государства, что таким образом он намекает на связь своего соперника Владимира Зеленского с Москвой.
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Петр Порошенко
Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России. При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу свои извинения.
— Петр Порошенко, президент УкраиныДни.ру 01:32

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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