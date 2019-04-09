Порошенко извинился за агитационный плакат с ПутинымНТВ 09:08

Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России. При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу свои извинения.

На Украине появились агитационные плакаты, на которых Пётр Порошенко противопоставляет себя Владимиру Путину. Украинцы обвинили действующего главу государства, что таким образом он намекает на связь своего соперника Владимира Зеленского с Москвой.

Порошенко извинился за агитационный плакат с Путиным

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