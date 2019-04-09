Политика

Президент Украины извинился за слоган «Порошенко или Путин»Газета.Ru 06:53

Президент Украины Петр Порошенко извинился за "превратно понятый" предвыборный плакат, на котором он изображен рядом с президентом России Владимиром Путиным. Плакат сопровождает слоган "Или Порошенко, или Путин".
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Петр Порошенко
Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России. При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу свои извинения.
— Петр Порошенко, президент УкраиныДни.ру 01:32

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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