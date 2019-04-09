Политика
Президент Украины извинился за слоган «Порошенко или Путин»Газета.Ru 06:53
Президент Украины Петр Порошенко извинился за "превратно понятый" предвыборный плакат, на котором он изображен рядом с президентом России Владимиром Путиным. Плакат сопровождает слоган "Или Порошенко, или Путин".
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Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России. При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу свои извинения.
— Петр Порошенко, президент УкраиныДни.ру 01:32
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