Политика
Порошенко извинился за плакат с ПутинымРИА Новости 08:10
Президент Украины Петр Порошенко назвал свой агитационный лозунг "Или Порошенко, или Путин" неудачным. Украинский лидер принес извинения украинцам, которые связали его антироссийские плакаты с фигурой лидера президентской гонки Владимира Зеленского.
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Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России. При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу свои извинения.
— Петр Порошенко, президент УкраиныДни.ру 01:32
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