Политика

Порошенко избран лидером новой партии «Европейская солидарность»Московский Комсомолец 07:48

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу был избран главой новой партии "Европейская солидарность", в которую был переименован "Блок Петра Порошенко".
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Экс-президент Порошенко возглавил «Европейскую солидарность»

РБК14:42

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ТАСС07:53

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Газета.Ru13:34

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РИА Новости07:37

Петр Порошенко избран председателем партии «Европейская солидарность»

Эхо Москвы08:31
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Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
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Повышенные меры безопасности будут введены в Мадриде в день финала ЛЧ

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Политика

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Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
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Леонард проводит дебютный сезон в составе «Торонто». На протяжении сезона-2017/18 он требовал обмена из «Сан-Антонио Спёрс».
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Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
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Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
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Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Политика

На Украине изменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
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Политика

Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине

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Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
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Обновлено в 15:21
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Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины

Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.
Обновлено в 15:38
Общество

В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров

Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Политика

Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

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В декабре прошлого года в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный бывшим президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем.
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Болельщики признали Джикию лучшим игроком «Спартака» в минувшем сезоне

Защитник «Спартака» Георгий Джикия стал лучшим игроком команды в прошлом сезоне по версии болельщиков клуба.
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Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
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Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Экономика

В ОЭЗ Петербурга построят четыре новых завода за 10 млрд рублей

В особой экономической зоне Петербурга построят четыре новых завода. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ОЭЗ.
Обновлено в 09:53
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Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 06:41
Энергетика

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
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Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями

В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
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