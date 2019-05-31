Политика
Порошенко избран лидером новой партии «Европейская солидарность»Московский Комсомолец 07:48
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу был избран главой новой партии "Европейская солидарность", в которую был переименован "Блок Петра Порошенко".
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Происшествия
Суд вынес приговор расстрелявшему мужчину водителю
Оставив автомобиль на перекрестке, мужчина проследовал за обидчиком и в арке произвел в него не менее шести выстрелов.
Обновлено в 14:48
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Футбол
Повышенные меры безопасности будут введены в Мадриде в день финала ЛЧ
Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано".
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС
В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:15
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Баскетбол
Леонард может подписать с «Торонто» новый контракт
Леонард проводит дебютный сезон в составе «Торонто». На протяжении сезона-2017/18 он требовал обмена из «Сан-Антонио Спёрс».
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Политика
Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине
Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 15:03
Экономика
Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов
Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл затеяла перестройку исторического особняка
Обновлено в 15:21
Происшествия
Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины
Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.
Обновлено в 15:38
Общество
В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Политика
Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Вселенского патриарха захотели свергнуть из-за Украины
В декабре прошлого года в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный бывшим президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 16:56
Футбол
Болельщики признали Джикию лучшим игроком «Спартака» в минувшем сезоне
Защитник «Спартака» Георгий Джикия стал лучшим игроком команды в прошлом сезоне по версии болельщиков клуба.
Обновлено в 12:20
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Названы причины сбоев в московском метро в мае
Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Экономика
В ОЭЗ Петербурга построят четыре новых завода за 10 млрд рублей
В особой экономической зоне Петербурга построят четыре новых завода. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ОЭЗ.
Обновлено в 09:53
Культура
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 06:41
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $62
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:53
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл обвинили в безумных тратах на одежду
Обновлено в 09:10
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48