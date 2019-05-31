Политика

Порошенко избран лидером новой партии «Европейская солидарность»Московский Комсомолец 07:48

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу был избран главой новой партии "Европейская солидарность", в которую был переименован "Блок Петра Порошенко".
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Экс-президент Порошенко возглавил «Европейскую солидарность»

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REGNUM08:20
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Премьера оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер" в постановке главного режиссера Новосибирского академического театра оперы и балета Вячеслава Стародубцева состоится на сцене Мариинского театра.
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Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
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Экономика

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Общество

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Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
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