Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотекеФАН 08:18

Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил провести дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко в библиотеке. О своей идее он написал на странице в социальной сети Facebook.

Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

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