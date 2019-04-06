Политика

Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотекеФАН 08:18

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил провести дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко в библиотеке. О своей идее он написал на странице в социальной сети Facebook.
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Юрий Луценко
Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг.
— Юрий Луценко, украинский политикРИА Новости 06:40

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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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