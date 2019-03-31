Политика

На выборах президента Украины лидирует Владимир ЗеленскийТруд 15:58

На выборах президента Украины, где уже закрылись избирательные участки, лидирует шоумен Владимир Зеленский — за него проголосовали 30,4% избирателей.
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В лидерах президентской гонки на Украине вновь Зеленский и Порошенко

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Экзит-полл: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов

РИА Новости15:43

Национальный экзит-пол на президентских выборах в Украине: Зеленский и Порошенко прошли во второй тур

КП - Беларусь12:48
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Политика

ЦИК Украины отчиталась о явке на выборах президента

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У здания Минсельхоза в Москве обрушились строительные леса

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О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
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Китай в воскресенье вечером успешно вывел на орбиту спутник ретрансляции данных "Тяньлянь 2-01". Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Обновлено в 17:12
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Обновлено в 11:55
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Обновлено в 06:52
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным совладельца авиакомпании S7 Наталии Филевой в связи с ее гибелью в авиакатастрофе в Германии.
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Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
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ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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