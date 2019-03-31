Политика
На выборах президента Украины лидирует Владимир ЗеленскийТруд 15:58
На выборах президента Украины, где уже закрылись избирательные участки, лидирует шоумен Владимир Зеленский — за него проголосовали 30,4% избирателей.
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Зеленский пока не знает, кто будет премьером Украины в случае его победы на выборах
Комсомольская правда16:53
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