Политика
Порошенко и Зеленский договорились встретитьсяRT на русском 12:12
Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече. Отмечается, что Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил его с официальными итогами выборов.
Читать в источнике
Оценить11
Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВести.Ru 12:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Порошенко позвонил Зеленскому и попросил поддержки в ситуации с выдачей паспортов РФ
Комсомольская правда12:01
Порошенко пообещал посвятить оставшиеся недели ужесточению санкций против России
Московский Комсомолец11:58
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Авто
«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль
«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Технологии
«ВКонтакте» разработала нейросеть для создания новостных заголовков
Разработчики социальной сети «ВКонтакте» создали нейросеть для генерации новостных заголовков. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Обновлено в 08:11
Хоккей
Марков и еще семь игроков покинули клуб КХЛ «Ак Барс»
Обновлено в 11:39
Политика
Назван возможный преемник посла Бабича в Белоруссии
Член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев рассматривается в качестве основного кандидата на должность посла в Белоруссии вместо отзываемого Михаила Бабича.
Обновлено в 11:18
Политика
Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУ
В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.
Обновлено в 10:05
Общество
Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
В России прокомментировали слова военного советника Зеленского
Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Участник банды Басаева получил 13 лет
13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Экономика
Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год
На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка
Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
Обновлено в 09:10
Кино
Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:11
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено в 10:48
Политика
В Вашингтоне пожелали мирной смены власти в Венесуэле
Обновлено в 11:08
Космос
NASA сообщает о проблемах в электроснабжении на МКС
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников шоу Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Финансы
Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля
Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Футбол
Экс-капитан «Спартака» поддержал Кононова
Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:30
Здоровье
Опубликован график работы поликлиник Петрозаводска в майские праздники
Министерством здравоохранения РК утвержден график работы учреждений здравоохранения, оказывающих жителям Петрозаводска первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.
Обновлено в 05:30
Общество
Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах
Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой
Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06
Общество
Собянин открыл исторические фонтаны на ВДНХ после реставрации
Знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» заработали на ВДНХ после продолжительной реставрации.
Обновлено в 08:19
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В ЮАР около 1800 рабочих оказались заблокированы в шахте
Около 1,8 тысячи рабочих заблокированы в платиновой шахте горнодобывающей компании Sibanye в городе Рюстенбург в ЮАР, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 12:30
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
Южная Осетия осталась без света из-за аварии
Южная Осетия осталась без электричества из-за отключения межгосударственной линии электропередачи, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы Минэнерго России.
Обновлено в 12:04