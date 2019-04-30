Политика

Порошенко и Зеленский договорились встретитьсяRT на русском 12:12

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече. Отмечается, что Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил его с официальными итогами выборов.
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Петр Порошенко
Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВести.Ru 12:42

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Порошенко поздравил Зеленского и договорился о встрече

Вести.Ru12:42

Порошенко и Зеленский договорились встретиться

RT на русском12:12

Порошенко позвонил Зеленскому и попросил поддержки в ситуации с выдачей паспортов РФ

Комсомольская правда12:01

Порошенко пообещал посвятить оставшиеся недели ужесточению санкций против России

Московский Комсомолец11:58

Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил с официальными итогами выборов

РИА Новости11:54

Зеленский и Порошенко договорились о встрече

Газета.Ru11:54

Порошенко заявил, что Россия заслуживает существенного ужесточения санкций

ТАСС12:02
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Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором

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«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
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Происшествия

По факту ДТП с автобусом под Орлом возбуждено уголовное дело

Обновлено в 03:17
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Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Технологии

«ВКонтакте» разработала нейросеть для создания новостных заголовков

Разработчики социальной сети «ВКонтакте» создали нейросеть для генерации новостных заголовков. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Обновлено в 08:11
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Обновлено в 11:18
Политика

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В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.
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Общество

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Обновлено вчера в 12:19
Политика

В России прокомментировали слова военного советника Зеленского

Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
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Происшествия

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13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Экономика

Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год

На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка

Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
Обновлено в 09:10
Кино

Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:11
Общество

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено в 10:48
Политика

В Вашингтоне пожелали мирной смены власти в Венесуэле

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Космос

NASA сообщает о проблемах в электроснабжении на МКС

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Общество

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников шоу Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
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Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
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Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

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Футбол

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Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:30
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Опубликован график работы поликлиник Петрозаводска в майские праздники

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Обновлено в 05:30
Общество

Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах

Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.
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Шоу-бизнес

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Общество

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Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
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Происшествия

Южная Осетия осталась без света из-за аварии

Южная Осетия осталась без электричества из-за отключения межгосударственной линии электропередачи, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы Минэнерго России.
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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