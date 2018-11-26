Политика

Порошенко и Столтенберг договорились созвать комиссию Украина — НАТО
РБК
06:46

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, во время которого договорились срочно созвать комиссию Украина — НАТО.
РБК06:46
Святослав Цеголко
Глава украинского государства призвал усилить международное давление на Россию ради немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.
— Святослав Цеголко, украинский журналистNews.ru 06:19

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