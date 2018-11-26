Введение военного положения никаким образом не значит, что Украина будет проводить какие-то наступательные действия. Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 суток. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ России: Украинские суда-нарушители границы РФ задержаны Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море, суда нарушители - задержаны.

Политика Политика США намерены разрешить ситуацию на южной границе совместно с Мексикой

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

Политика Политика МИД РФ: Действия Украины в Керченском проливе являются провокацией "Провокацией" назвала действия официального Киева в Керченском проливе официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Политика Политика Европейские страны одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС Стороны одобрили 585-страничное соглашение, разработанное британским кабинетом министров, и политическую декларацию, которую согласовали в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Армия и оружие Армия и оружие Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Политика Политика Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.

Политика Политика Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась "тысячелетняя мечта" украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви.

Армия и оружие Армия и оружие Главком ВМФ России рассказал о ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов»

Армия и оружие Армия и оружие На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.

Политика Политика На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов Погранслужба Украины усилила меры безопасности на пунктах пропуска на западной границе из-за блокировки дорог владельцами автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает Министерство внутренних дел страны.

Армия и оружие Армия и оружие Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.

Политика Политика В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе Депутат Верховной рады Антон Геращенко потребовал у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не выдавать въездную визу российскому актеру Ивану Охлобыстину.