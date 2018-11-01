Политика
СНБО Украины предлагает ввести военное положение
СНБО Украины предлагает ввести военное положениеНовые Ведомости03:04
Военное положение предлагается ввести на территории страны на 60 суток. Данное решение теперь должен утвердить парламент. Ранее украинский лидер Петр Порошенко обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой одобрить решение о введении военного положения в стране.
Новые Ведомости03:04
Предложено провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для объявления правового режима военного положения. Заседание СНБО состоится сегодня в 24:00
— Александр Турчинов, украинский политикУкраина.ру вчера в 16:41
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Политика
Появились фото нарушивших границу РФ украинских кораблей в порту Керчи
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Подданный Великобритании Мэтью Хеджес, ранее приговоренный в ОАЭ к пожизненному тюремному заключению за шпионаж, помилован президентом страны, сообщает в понедельник британская газета The Guardian.
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Ходорковский провел в Праге открытую дискуссию в закрытом режиме
В конце недели экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский собрал в Праге конференцию под угловатым названием "Россия вместо Путина".
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На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов
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Политика
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Посольство США в Киеве объявило среди украинских СМИ конкурс проектов, направленных на поддержание прозрачности президентских и парламентских выборов в 2019 году.
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Россия расследует 230 дел по фактам преступлений военных Украины против мирных жителей Донбасса.
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