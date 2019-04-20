Политика
Порошенко и Помпео обсудили угрозу ренационализации ПриватбанкаТАСС вчера в 16:54
Собеседники обсудили угрозу ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины. Помпео также заверил Порошенко в том, что Вашингтон и впредь будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности.
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Порошенко и Помпео обсудили угрозу отмены национализации Приватбанка и высказывания Зеленского
Коммерсантъвчера в 19:09
Порошенко заявил, что у него ожидаются телефонные переговоры с Помпео
Комсомольская правдавчера в 16:14
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Происшествия
Опубликовано полное видео избиения Кокориным и Мамаевым чиновников
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Алексей Текслер может усомниться в пользе самовыдвижения
Алексей Текслер может усомниться в пользе самовыдвижения Вчера «Единая Россия» провела в Челябинске первый экологический форум.
Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие
В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных
Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 21:07
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Последние длинные выходные протяжённостью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Происшествия
Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
МЧС предложило помощь в установлении причин пожара в Нотр-Даме
Направить в Париж специалистов МЧС для содействия в установлении причин пожара в Нотр-Дам-де-Пари предложил глава МЧС РФ Евгений Зиничев 19 апреля, на встрече с Чрезвычайным Послом Франции, передает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Огнеборцы выехали в село Верх-Тасуркай
Огнеборцы пожарной части ГУ Забайкалпожспас посёлка Кличка Приаргунского района выехали в село Верх-Тасуркай, чтобы защитить его от степного пожара.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао
Самым зрелищным мероприятием стане военно-морской парад, который пройдет 23 апреля с участие самолётов и иностранных кораблей.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
США увеличили число разведывательных полетов вдоль российских границ
Американский разведчик совершал полет на высоте около 15,5 километров, временами приближаясь к российским границам на расстояние в 35-40 км. Как ранее сообщала газета Министерства обороны РФ "Красная звезда", всего за неделю около российских границ было замечено 22 разведывательных аппарата, преимущественно принадлежащих США.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Папа Римский провел традиционный крестный ход вокруг Колизея
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Гуайдо анонсировал финал операции по отстранению Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая начать финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 22:19
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Мадуро: Санкции США против Венесуэлы нарушают международное право
Нарушением международного права назвал санкции США в отношении Центробанка Венесуэлы президент страны Николас Мадуро.
Обновлено 17 апреля в 21:38
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Экономика
Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Обновлено вчера в 15:18
Космос
Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников
Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Из-за неожиданной болезни Анна Нетребко отменяет концерты
Обновлено вчера в 19:10
Наука
Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета
Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено 18 апреля в 14:54
Музыка
Подопечная Фадеева рассказала, почему отказалась выйти замуж
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Алла Пугачева в среду дала первый за 10 лет сольный концерт.
Обновлено 17 апреля в 16:53
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено вчера в 04:19
Политика
Порошенко обвинил Зеленского в подыгрывании России
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко считает ужасным термин «повстанцы» в отношении бойцов ДНР и ЛНР, который употребил его оппонент Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:38
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено вчера в 14:31