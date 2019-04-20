Политика
Порошенко и Помпео обсудили угрозу ренационализации ПриватбанкаТАСС вчера в 16:54
Собеседники обсудили угрозу ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины. Помпео также заверил Порошенко в том, что Вашингтон и впредь будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Хлопчика Петю обидели!: Порошенко пожаловался госсекретарю США на Зеленского
Комсомольская правда06:05
Порошенко и Помпео обсудили угрозу отмены национализации Приватбанка и высказывания Зеленского
Коммерсантъвчера в 19:09
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Транспорт
Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Авто
Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей
Обновлено в 04:40
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В поселке Песочное местного жителя связали в его же доме и украли евро
С заявлением в полицию обратился пострадавший 51-летний мужчина. Он сказал, что злоумышленников было четверо.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш
Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования
Неизвестные в Стерлитамаке избили охранника храма Иоанна Предтечи и похитили ящик с пожертвованиями.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Французские танки и солдаты прибудут к границам с Россией
Обновлено вчера в 01:38
Армия и оружие
Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400
Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
Обновлено вчера в 19:50
Экономика
Аксаков рассказал о конфликте интересов при выходе в Крым Сбербанка и ВТБ
Ранее в пятницу Аксаков сообщил, что около тысячи жителей Крыма сдали свои биометрические данные и теперь смогут получать услуги в находящихся за пределами полуострова банках, в том числе Сбербанке и ВТБ.
Обновлено в 06:21
Общество
Ученые выяснили, отчего увеличилась продолжительность жизни котов
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов»
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
У будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище
Наиболее вероятным именем для будущей принцессы называют имя Диана, в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы.
Обновлено в 05:49
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Авто
Кроссовер от Geely привезут в Россию. Почти BMW X4
Новый купе-кроссовер Geely FY11, который уже в мае поступит на китайский рынок, в 2020 году приедет в Россию.
Обновлено 18 апреля в 06:03
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в баре на юге Москвы
Обновлено в 06:21
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Хоккей
Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ
Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 05:51
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщил Forbes
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 03:17
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Общество
Мединский принял участие в открытии дня заботы о памятниках
Министр культуры РФ Владимир Мединский принял участие в открытии Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры в субботу в Москве на территории ансамбля Донского монастыря, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:56
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Единоборства
Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге
Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
У Венсана Касселя родилась Амазонка
Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:59