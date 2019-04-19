Политика
Порошенко и Помпео обсудили ситуацию с «ПриватБанком»RT на русском вчера в 16:53
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео обсудил ситуацию с «ПриватБанком». Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
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Порошенко и Помпео обсудили угрозу отмены национализации Приватбанка и высказывания Зеленского
Коммерсантъвчера в 19:09
Порошенко заявил, что у него ожидаются телефонные переговоры с Помпео
Комсомольская правдавчера в 16:14
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Гаджеты
Опубликованы фото разобранного смартфона Samsung Galaxy Fold
Обновлено 18 апреля в 10:33
Авто
Названы лучшие интерьерные решения в автомобилях 2019 года
Перечень лучших интерьеров авто 2019 года опубликовало издание Ward's Auto из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:18
Религия
Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых
Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.
Обновлено вчера в 10:21
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов»
Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил происходящее в стране с "Игрой престолов" на своей странице в твиттере.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Вика Романец устроила скандал из-за ее неудачного фото во время еды
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец устроила скандал из-за ее неудачной фотографии.
Обновлено в 02:44
Авто
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в России
Обновлено в 01:01
Экономика
Курс доллара: аналитики рассказали, когда ждать обвала рубля
Курс доллара вырос в пятницу к рублю на 17 копеек - до 64,06 рубля, курс евро подорожал на 22 копейки - до 72,03 рубля.
Обновлено в 01:36
Футбол
В центральном матче тура РПЛ «Краснодар» примет «Зенит»
20 апреля 2019 года в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги ФК «Краснодар» на своем стадионе примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Культура
Кабмин предложил создать музыкально-культурный центр на базе музея-заповедника Чайковского
Минкультуры и Минэкономразвития займутся разработкой плана создания туристического музыкально-культурного центра на базе Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Московской области.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Алена Краснова и Никита Пресняков приняли участие в новой фотосессии
После просмотра кадров Алена Краснова была в восторге и решила украсить самыми лучшими фото дом.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим".
Обновлено вчера в 19:51
Армия и оружие
В России задумались о создании атомных подлодок «Борей–К» с крылатыми ракетами
В Минобороны России рассматривают возможность строительства двух атомных подводных лодок (АПЛ) нового проекта «Борей-К», которые станут носителями крылатых ракет.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Французские танки и солдаты прибудут к границам с Россией
Обновлено вчера в 01:38
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Степной пожар на 7 га потушили возле Домны
Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30