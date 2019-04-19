Порошенко и Помпео обсудили ситуацию с «ПриватБанком»RT на русском вчера в 16:53

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео обсудил ситуацию с «ПриватБанком». Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

Порошенко и Помпео обсудили ситуацию с «ПриватБанком»

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