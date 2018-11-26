Координацию действий по подготовке Европейского Совета обсудили Петр Порошенко и Ангела Меркель, заявил президент Украины 26 ноября в своем twitter. Порошенко написал, что Европейский Совет «состоится в Брюсселе в декабре».

Порошенко и Меркель согласовали подготовку к Европейскому Совету

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Армия и оружие Армия и оружие Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT.

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