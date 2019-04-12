Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»РБК 10:25
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает УНН.
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Политика
Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в Берлин
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Армия и оружие
ВКС РФ: разработка С-500 близится к завершению
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Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
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Армия и оружие
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Обновлено в 12:27
Общество
Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда
Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
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ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
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Обновлено 10 апреля в 12:31
Экономика
Зампред ЦБ рассказала о низком качестве выданных застройщикам кредитов
С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан.
Обновлено в 08:22
Космос
Гавайский лингвист дал имя чёрной дыре
Профессор Гавайского университета Ларри Кимура присвоил имя чёрной дыре в галактике М87, первый снимок которой был получен благодаря международному проекту Event Horizon Telescope.
Обновлено в 11:37
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Кино
«МегаФон ТВ» начнет показ финала «Игры престолов» в день премьеры
Зрители онлайн-сервиса «МегаФон ТВ» первыми увидят финальный сезон сериала «Игра престолов» одновременно с мировой премьерой.
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Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Шесть вертолетов Ка-52 «Аллигатор» получили ВКС с начала года
Шесть боевых разведывательных ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" получили Воздушно-космические силы РФ с начала года.
Обновлено в 07:10
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Хоккей
Наместников не приедет в сборную России из-за травмы
Хоккеист не приедет в расположение национальной команды из-за травмы нижней части.
Обновлено в 09:50
Здоровье
Эксперт назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России
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Политика
Путин отметил успешную работу Volkswagen в России
Президент России Владимир Путин 12 апреля на встрече с гендиректором автопроизводителя Volkswagen Group Гербертом Диссом отметил успешную работу автоконцерна в стране, сообщает ТАСС.
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Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
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Хоккей
«Вашингтон» с победы стартовал в розыгрыше плей-офф, Овечкин забил
Благодаря усилиям своих лидеров «Кэпиталз» уже к первому перерыву трижды пробил голкипера «Харрикейнз» Петра Мразека, и все три шайбы были на счету главных аксакалов «столичных» — Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина.
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