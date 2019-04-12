Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»РБК 10:25

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает УНН.
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