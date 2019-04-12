Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»РБК 10:25
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает УНН.
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Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Энергетика
Chevron покупает Anadarko за $33 млрд
Американская нефтедобывающая корпорация Chevron объявила о заключении соглашения по покупке корпорации Anadarko Petroleum за $33 млрд.
Обновлено в 15:48
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:33
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Футбол
Сергей Семак: «Не опасаюсь недооценки „Анжи“»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Анжи" отметил, что полузащитник Кристиан Нобоа играет не только из-за лимита.
Обновлено в 04:45
Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy
Компания SpaceX объявила об успешном завершении первой коммерческой миссии сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy.
Обновлено в 05:28
Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы
Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы
Обновлено в 20:28
Гаджеты
В России начинаются продажи смартфонов Huawei P30 и P30 Pro
Компания Huawei с 13 апреля начнет живые продажи своих смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые дебютировали в прошлом месяце.
Обновлено в 14:05
Музыка
Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров
Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.
Обновлено в 02:52
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Игры
Хадзиме Табата расскажет о Паралимпийских играх в The Pegasus Dream Tour
Сам Табата считает, что The Pegasus Dream Tour будет способствовать выводу жанра ролевых игр на новый уровень.
Обновлено в 12:05
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено в 12:17
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Наука
Физики впервые в истории точно измерили энергию пустоты
Физики Швейцарской высшей технической школы Цюриха смогли впервые точно измерить энергию пустоты.
Обновлено в 12:35
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Кино
Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат
Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»
Генеральная прокуратура РФ передала в суд первое уголовное дело по факту пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Обновлено в 11:48
Политика
Матвиенко озвучила условие для возвращения России в ПАСЕ
Россия не готова вернуться в ПАСЕ, пока организация не искоренила дискриминацию национальных делегаций, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Общество
Роскомнадзор заблокировал ярославское издание «Яркуб»
Роскомнадзор внес ярославское издание «Яркуб» в реестр запрещенных сайтов.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
В Марокко приговорили к тюрьме швейцарца за убийство двух туристок
Гражданин Швейцарии приговорен к 10 годам тюремного заключения в Марокко за причастность к убийству двух альпинисток из Дании и Норвегии.
Обновлено в 18:40
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05