Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»РБК 10:25
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает УНН.
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Политика
Путин заявил об уходе в прошлое службы по призыву
Обновлено в 08:18
Политика
Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 15:37
Хоккей
Гусев перешел из СКА в «Вегас Голден Найтс»
Олимпийский чемпион в составе сборной России Никита Гусев перешел из СКА в клуб НХЛ "Вегас", сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Наука
Полигамия удваивает риск преждевременной смерти
Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено в 11:04
Космос
Российский космонавт Александр Лазуткин опроверг 3 мифа о космосе
За долгие годы, кроме подлинных фактов о космосе, было придумано множество мифов, три из которых в недавнем интервью опроверг российский космонавт Александр Лазуткин.
Обновлено в 11:21
Авто
В Китае запустили производство кроссовера Volvo XC40
Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 на китайском заводе в Луцяо.
Обновлено в 08:32
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Технологии
Причины популярности виртуальной АТС
Речь идет о Виртуальных АТС, которые в целом, могут стать отличной заменой для физических АТС.
Обновлено в 07:53
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Экономика
Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда
Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 18:24
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома
В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
Обновлено в 18:47
Здоровье
Медицинский центр имени Логинова в Москве планируют расширить
В столице планируют расширить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, общая площадь объектов может достигнуть 80 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся
У 12-го дома по Садовой-Кудринской улице, что в центре Москвы, водитель BMW поссорился с мужчиной на тракторе.
Обновлено в 13:56
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Обновлено в 12:38
Происшествия
Плита перекрытия обвалилась в жилом доме в Смоленске
Прокуратура начала проверку после обрушения плиты перекрытия в многоквартирном жилом доме в Смоленске.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35
Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей
Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.
Обновлено в 06:49
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память престарелых людей
Учёные смогли установить, что снижение эффективности рабочей памяти у престарелых людей происходит, прежде всего, из-за потери синхронизации некоторых участков мозга.
Обновлено 10 апреля в 07:21
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в монстра
Эмбер Херд сделала официальное заявление, в котором обвинила Джонни Деппа в злоупотреблении алкоголем, а также том, что под воздействием наркотиков актер превращался в «монстра».
Обновлено в 08:39