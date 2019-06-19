Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на КрымRT на русском 09:43
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
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У Порошенко фантомные терзания о потерянной власти. А сейчас путь в Раду приходится выгрызать по живому, обвинять во всём команду нового президента, стращать народ потерей Крыма, который и без украинского согласия навсегда приобрёл российский статус.
— Руслан Бальбек, российский политикПарламентская газета 12:30
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Политика
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