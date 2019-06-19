Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на КрымRT на русском 09:43

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
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В Госдуме оценили вероятность отказа Украины от Крыма

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Депутат оценил слова Порошенко о возможном отказе Киева от прав на Крым

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Порошенко считает, что Украина может отказаться от Крыма

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Порошенко назвал условие отказа Киева от претензий на Крым

РБК10:14

Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым

РИА Новости08:08
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Политика

Следственную группу по MH17 поставил в тупик неудобный вопрос из России

Большая часть пресс-конференции была посвящена «преступной группе» из четырех человек: докладчики из JIT демонстрировали прессе данные телефонных перехватов, полученные, скорее всего, через украинскую СБУ, которая имела летом 2014 года доступ к телефонной сети Донбасса.
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Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

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Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

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Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме

Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
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Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Происшествия

ФСБ арестовала главу Пушкинского района Евгения Жиркова

Силовики увели главу района Евгения Жиркова. Также сотрудники ФСБ изъяли документы.
Обновлено в 07:32
Политика

Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 12:53
Политика

Чубайс вспомнил анекдот в ответ на критику Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии основного акционера НЛМК Владимира Лисина (Forbes оценивает его состояние в $21,3 млрд) в свой адрес.
Обновлено в 12:31
Политика

Контактная группа не смогла согласовать новое перемирие в Донбассе

Причиной стало нарушения режима прекращения огня Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не смогла согласовать новое перемирие, пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.
Обновлено в 12:29
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В Роскачестве рассказали, какие напитки нужно пить в жару

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору напитков в жару. Они размещены на сайте организации.
Обновлено в 06:20
Политика

Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
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Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом.
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АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором

Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
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Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
Обновлено в 12:00
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ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

Обновлено в 07:44
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В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:01
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Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
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Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
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В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
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Судебные приставы провели проверку арестованного имущества Института русского реалистического искусства (ИРРИ), принадлежащего бывшему совладельцу Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею Ананьеву.
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В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
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Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

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Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
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