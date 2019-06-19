Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на КрымЭкономика сегодня 10:11
Петр Порошенко не исключил отказа новых украинских властей от претензий на Крым. По мнению бывшего президента, новая администрация может признать Крым российским в обмен на урегулирование в Донбассе.
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У Порошенко фантомные терзания о потерянной власти. А сейчас путь в Раду приходится выгрызать по живому, обвинять во всём команду нового президента, стращать народ потерей Крыма, который и без украинского согласия навсегда приобрёл российский статус.
— Руслан Бальбек, российский политикПарламентская газета 12:30
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе
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Общество
Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми
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Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
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Политика
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Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.
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Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
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Обновлено в 17:48
Авто
Фотошпионы заметили новый Mercedes-Benz GLA-Class на улицах
Новое поколение модели показали на шпионских снимках.
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Здоровье
Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам
В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
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Футбол
Семак: сейчас не рассматриваем Анюкова как играющего тренера
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что экс-капитан команды Александр Анюков имеет желание войти в тренерский штаб команды, однако клуб не рассматривает его в качестве играющего тренера.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Бари Алибасов лишил сына наследства и выгнал из дома
Обновлено в 19:54
Музыка
YouTube обновил качество 100 культовых клипов
В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.
Обновлено в 14:47
Общество
Жители Норвегии создадут первую в мире «зону без времени»
Проживающие на острове 300 человек подписали петицию о создании "свободной от времени зоны" на период продолжительности полярного дня с 18 мая по 26 июля, чтобы в полной мере насладиться светлыми летними днями.
Обновлено в 19:47
Технологии
В России рекордно растет мобильный интернет-трафик
Мобильный интернет-трафик в России растет рекордными темпами, за первый квартал 2019 года пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем в 2018 году,- чуть более 3,3 млрд Гб, сообщают "Известия" со ссылкой на Минкомсвязи.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
Экстремисты убили 17 человек на севере Буркина-Фасо
Вооруженные боевики напали на один из населенных пунктов на севере Буркина-Фасо, в результате атаки погибли 17 мирных жителей, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено в 20:21
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
В Сети показали рендеры смартфона Xiaomi Mi 10
Дизайнер одинарную камеру для селфи разместил в левом верхнем углу дисплея, а сканер отпечатка пальца будет установлен под экраном.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ
На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с оружием
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.
Обновлено в 03:28
Авто
BMW отказалась от выпуска минивэнов 2-Series Active Tourer
Напомним, первый выход BMW 2-Series Active Tourer состоялся в 2014 году, однако за указанный период времени автомобиль не сумел получить достаточного объема продаж для дальнейшего обновления.
Обновлено в 04:38
Технологии
YouTube может перенести детский контент на отдельную платформу
Корпорация Google и руководство видеохостинга YouTube всерьез думают над тем, чтобы перенести весь детский контент в отельный продукт.
Обновлено в 19:01
Экономика
Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон
Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Общество
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
Большинство россиян (75%) планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, его ответы на вопросы вызывают интерес у почти 80% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Футбол
Колумбия вырвала победу в матче с Катаром
Сборная Колумбии в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки обыграла команду Катара.
Обновлено в 19:23
Недвижимость
Сбербанк запустил электронную регистрацию сделок с новостройками
В случае электронной регистрации ДДУ ставка по ипотеке будет снижена на 0,1 п. п. В конце мая этого года Сбербанк снизил ипотечные ставки на 0,6 п. п. на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и на 0,3 п. п. — на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
Хуситы заявили о ракетном ударе по саудовской электростанции в Джизане
Участники йеменского шиитского движения «Ансар Алла», более известные как хуситы, заявили о нанесении ими ракетного удара по электростанции в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщает 19 июня телеканал «Аль-Масира».
Обновлено в 16:51