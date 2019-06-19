Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на КрымRT на русском 09:43
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
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Порошенко рассказал, при каких условиях Украина может отказаться от Крыма
Аргументы и Факты - Крым09:53
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Обновлено в 07:52
Космос
Как журналисты искали «солнечный» метеорит, а нашли тайную пещеру епископа Афанасия
«Солнечными» хондриты называют потому, что по своей структуре эти метеориты почти полностью повторяют химический состав Солнца (за исключением газов).
Обновлено в 07:36
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
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Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Происшествия
МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:34
Экономика
Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Космос
У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли
В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Совет Думы подготовит возвращение российской делегации в ПАСЕ
Два сценария Если 24 июня ПАСЕ примет резолюцию о равноправии всех делегаций, где прописаны права национальных делегаций быть представленными в Ассамблее, голосовать и выступать, то до конца дня российская делегация подает заявку на подтверждение полномочий.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии
Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.
Обновлено в 08:45
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Полиция завела дело о хулиганстве после рэп-фестиваля в Лужниках
УВД по ЦАО возбудило уголовное дело о хулиганстве группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ) по факту конфликта полицейских с посетителями хип-хоп-фестиваля в Лужниках 1 мая.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения украинской армии нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 06:05
Политика
Могерини: ЕС адаптировался к контрсанкциям со стороны России
Глава Европейской службы внешних связей Федерика Могерини сообщила, что сфера аграрной промышленности стран-членов ЕС уже восстановилась после принятых в 2014 году контрсанкций со стороны Российской Федерации.
Обновлено в 09:31
Наука
Подвижные брови появились у собак в результате одомашнивания
Именно в процессе эволюции собаки обзавелись особой мышцей для эмоционального воздействия на человека и научились манипулировать людьми.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Культура
Выставка 12-летнего художника с аутизмом Маркуса Мартиновича пройдет в Москве
К настоящему времени Маркус участвовал в девяти групповых и семи персональных выставках в России, Германии и Великобритании.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Создание ЗРПК «Панцирь-СМ» будет завершено к 2021 году
Создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершится в 2021 году.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое после отравления интервью
Обновлено в 00:06
Политика
Совбез РФ предупредил о наступлении эры цифрового терроризма
В Совете безопасности РФ предупредили о наступающей эре цифрового терроризма, масштабы которого будут сопоставимы с применением боевиками оружия массового уничтожения.
Обновлено в 03:32
Хоккей
Наиль Якупов подписал новый контракт со СКА
Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с нападающим Наилем Якуповым, информирует официальный сайт питерцев.
Обновлено в 09:43
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Ордец – очень качественный футболист»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о футбольных качествах защитника Ивана Ордеца, который перешел из "Шахтера".
Обновлено в 08:35
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
Обновлено в 09:07